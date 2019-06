Câmara do Seixal vai comprar 74 imóveis para realojar residentes do Bairro Jamaica

© Carlos Costa/Global Imagens

A câmara municipal do Seixal vai comprar 74 imóveis a privados com o intuito de realojar os agregados familiares residentes nos lotes 13, 14 e 15 do bairro da Jamaica.

Uma representante dos moradores, Vanusa Coxi, explicou à TSF que as famílias do bairro pediram para serem distribuídas pelo concelho do Seixal, ao invés de continuarem a viver como bairro num outro local.

"Achamos que é o melhor tendo em conta o que ocorre no bairro. Há algumas desavenças e tendo em conta a forma como o próprio bairro acaba por ser cuidado pela população, achou-se conveniente existir o respetivo alojamento sendo as pessoas separadas, embora não longe umas das outras. Sabe-se de antemão que acaba por dar jeito, às vezes as pessoas têm de sair de madrugada e têm de deixar as crianças com um vizinho ao outro", reforçando que esse realojamento deve ser feito de modo a que os moradores não fiquem demasiado longe uns dos outros.

A autarquia já fez, no entanto, saber a todas as imobiliárias e proprietário a quem pretende adquirir imóveis que os mesmos têm de ter um conjunto de características pré-definidas. Até 2022, a autarquia pretende realojar as 234 famílias recenseadas, sendo que na primeira fase de realojamento, que decorreu em dezembro de 2018, foram atribuídas 64 casas a 187 moradores do lote 10.