CDS quer ouvir secretário de Estado sobre polémica no fisco

© Octavio Passos/Global Imagens

O CDS quer ouvir as explicações do Secretário de Estados Fiscais, António Mendonça Mendes sobre as recentes polémicas que envolvem a Autoridade Tributária. Durante o Fórum TSF, em entrevista ao jornalista Manuel Acácio, a deputada centrista Cecília Meireles considerou que os últimos casos conhecidos revelam uma atuação desproporcionada, abusiva e surreal da Autoridade Tributária.

Pub Pub

Por isso, o CDS já pediu que o secretário de estado seja ouvido no Parlamento. Cecília Meireles quer resposta a várias perguntas:

"Quem é que ordenou estas operações? Estamos a falar só destas operações ou houve outras que nós ainda não conhecemos? Quem autorizou estas alterações? Quando é que o secretário de Estados dos Assuntos Fiscais teve conhecimento destas operações? Como é possível, se isso aconteceu, que elas tenham ocorrido sem o seu conhecimento? E, com toda a franqueza, se ele não sabia destas operações ou se não concorda com elas, que mais estará a acontecer na administração tributária que o senhor secretário de Estado não sabe ou não concorda ou virá no futuro pedir desculpa?"

O requerimento enviado pelo CDS para a audição do secretário de Estado aponta como motivos as "operações de fiscalização de trânsito ocorridas em vários pontos do País, em que as autoridades policiais envidaram esforços conjuntamente com a Autoridade Tributária para a cobrança de dívidas fiscais, numa atuação claramente abusiva e desproporcionada; operações de fiscalização fiscal de casamentos; e, mais recentemente, da existência de uma equipa de vigilância no terreno para investigação avulsa de contribuintes, para vigiar, seguir e fotografar contribuintes suspeitos de crimes fiscais."

O CDS-PP considera, portanto, "urgente que a COFMA (Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa) apure como estas inaceitáveis operações foram ordenadas, quem as autorizou, quem delas teve conhecimento e quem as realizou."

*Com Manuel Acácio