Centro Hospitalar Lisboa Central rejeita acusação de sindicato dos enfermeiros

© Pixabay

Por Sara Beatriz Monteiro 20 Agosto, 2019 • 13:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central rejeita a denúncia do sindicato dos enfermeiros portugueses que acusava, esta segunda-feira, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central de "intimidar as mães enfermeiras ao exigir a apresentação de atestado médico que comprova a amamentação, mesmo no caso de filhos menores de um ano, violando gravemente a Lei que não obriga a tal."

Pub Pub

Numa resposta enviada à TSF, a instituição assegura que todas as enfermeiras que o solicitem têm horário de amamentação sem que lhes seja exigido qualquer comprovativo durante o primeiro ano de vida dos filhos.

Pub Pub

A administração diz desconhecer casos em que esse documento tenha sido pedido e garante que se "tal aconteceu terá sido um ato isolado que não se enquadra na política da organização".

De resto, o centro hospitalar sublinha que está consciente das obrigações legais.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA

O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) informa que está a ser proporcionado a todas as enfermeiras o horário de amamentação/aleitamento conforme solicitado, sem qualquer comprovativo médico no primeiro ano de vida do descendente.

O CHULC desconhece que tenha sido solicitado qualquer comprovativo nesse sentido e que se tal aconteceu terá sido um ato isolado que não se enquadra na política da organização.

Este centro hospitalar está consciente das suas obrigações legais e faz todos os esforços no sentido de proporcionar aos seus colaboradores todos os direitos consagrado na legislação.