Chamas em motor de avião da TAP impedem descolagem em Lisboa

O incidente ocorreu esta tarde, em Lisboa

Por Inês André de Figueiredo 04 Setembro, 2019 • 18:07

Um avião da TAP teve um problema técnico no motor durante o processo de descolagem, na tarde desta quarta-feira.

O Airbus A320 da companhia aérea portuguesa fazia a ligação entre Lisboa e Veneza quando, já na pista de descolagem, é possível ver chamas no motor.

As aterragens no Aeroporto Humberto Delgado estiveram suspensas entre as 15h14 e as 15h45, revelou a ANA em declarações à TSF. Após essa altura, as aterragens têm decorrido com normalidade.

O momento pode ser visto no Facebook Aviação TV, pouco depois do minuto 26.