Chuva até quarta-feira. Mas o fim de semana vai ser de verão

A chuva ainda vai manter-se nos próximos dias, mas no domingo o sol vai brilhar e os termómetros já chegam perto dos 30ºC. © Fernando Fontes/Global Imagens

A chuva irá manter-se até à próxima quarta-feira, dia 26, mas depois as nuvens vão dar lugar ao sol e as temperaturas devem subir ligeiramente, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a informação disponibilizada na página oficial do IPMA, esta segunda-feira haverá períodos de chuva até ao início da tarde, em particular nas regiões Norte e Centro e em geral fraca. A nebulosidade deve diminuir a partir da tarde. Irá registar-se vento fraco a moderado (até 25 km/h) e uma pequena descida da temperatura máxima, em especial nas regiões do Interior. Em Lisboa, as temperaturas máximas vão atingir os 24ºC e as mínimas os 16ºC. Já no Porto, as máximas não passam dos 21ºC e as mínimas dos 15ºC.

Na terça e na quarta-feira, o cenário não vai ser muito diferente: períodos de céu muito nublado com possibilidade de chuva, especialmente na região Norte, e vento fraco. Deverá registar-se uma subida da temperatura máxima, em especial nas regiões do interior. Em Lisboa, as máximas chegam aos 25ºC e as mínimas aos 16ºC. No Porto, as temperaturas máximas podem ir aos 23ºC e as mínimas aos 12ºC.

É na quinta-feira que a chuva deve ir embora. O IPMA prevê céu pouco nublado, embora as nuvens possam persistir no litoral oeste até ao meio da manhã. O vento continuará fraco e deve registar-se uma pequena subida da temperatura máxima.

A partir daí, o sol deverá voltar a aparecer até ao final da semana. O dia mais quente será o domingo, quando, em Lisboa, os termómetros irão chegar os 29ºC e no Porto deverão atingir os 25ºC.

Entretanto, Europa enfrenta onda de calor

Uma vaga de calor deverá atinfir vários países do centro da Europa, no final desta semana. As temperaturas deverão exceder os 40ºC, com França a assumir-se como um dos países mais probelmáticos.

As autoridades francesas já ativaram um plano para lidar com a vaga de calor extremo: vai ser distribuída água - em particular, às pessoas idosas -, foram instaladas fontes temporárias e as piscinas públicas estarão abertas até mais tarde. A mais grave onde de calor a alguma vez atingir o país foi em agosto de 2003, quando cerca de 15 mil pessoas perderam a vida, de acordo com a BBC.

Tanto a França como a Alemanha, a Suiça e a Bélgica poderão bater, nos próximos dias, os recordes históricos das temperaturas registadas no mês de junho.

A alta pressão atmosférica que se encontra sobre o centro da Europa está a levar para a região o ar quente do Norte de África, causando estas temperaturas elevadas.

Notícia atualizada às 11h13