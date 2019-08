Chuva provoca queda de árvores e inundações no norte do país

© Puxabay

Os distritos de Braga, Viana do Castelo e Porto foram na passada noite fustigados por chuva forte e persistente.

Contactada esta manhã pela TSF, a Proteção Civil dá conta de algumas quedas de árvores e de inundações na via pública, entretanto já resolvidas.

Choveu intensamente entre as 11h00 e a 1h00, depois as condições metrológicas melhoraram, conta a Proteção Civil.

Os três distritos estavam sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera devido à previsão de chuva, acompanhada de rajadas de vento e descargas elétricas.

Esta sexta-feira ainda são esperados períodos de chuva nas regiões norte e centro, que será fraca até ao final da manhã e temporariamente moderada durante a noite, com uma pequena descida de temperatura.

No sul também se preveem períodos de chuva fraca ou chuvisco até meio da tarde, exceto no sotavento algarvio.

Alcoutim, Castro Marim, Tavira e São Brás de Alportel, no distrito de Faro, estão sob risco "muito elevado" de incêndio, enquanto os concelhos de Loulé (Faro), Almodôvar e Mértola (Beja) e Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda) estão em risco elevado.



As temperaturas máximas vão oscilar entre os 29º, em Beja, Santarém e arquipélago da Madeira, e os 21º, na Guarda e em Viseu, ao passo que as mínimas vão variar entre os 12º na Guarda, e 24º, no Funchal.