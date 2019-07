Ciência de Dados: um novo curso para aplicar a todas as áreas de negócio

Esta área vai estar disponível para mais alunos para além das vagas ocupadas no curso de Ciências de Dados © Pixabay

O Instituto Universitário de Lisboa criou o primeiro curso de Ciência de Dados para dar resposta a uma área profissional em crescimento. Este é um dos novos cursos do ensino superior em destaque, numa altura em que está a decorrer a primeira fase de candidaturas. Para já estão disponíveis 70 vagas.

Jorge Costa, o vice-reitor do ISCTE, em declarações à TSF, mostra-se otimista, e acredita que todas as vagas serão preenchidas, já que esta é uma ciência que abarca quase todas as áreas de negócios. "Hoje em dia, há uma nova área multidisciplinar que consiste na combinação das áreas das matemáticas e informática para a análise de grandes quantidades de dados em quase todas as áreas de negócio, quer seja das áreas de gestão, de economia, ciências sociais ou engenharia", explica.

"Isso tem produzido, por parte das empresas, uma necessidade enorme de pessoas com conhecimentos polivalentes. O ISCTE decidiu, então, criar um curso que oferecesse esses conhecimentos alargados para aplicar a diferentes casos e exemplos", garante Jorge Costa.

Esta área vai estar disponível para mais alunos para além das vagas ocupadas no curso de Ciências de Dados: "Nós fizemos uma aposta diversificada, quer através de uma nova licenciatura, quer através da oferta de uma cadeira para todas as nossas licenciaturas que já existem."

No terceiro ano de qualquer licenciatura, os alunos podem escolher, então, uma unidade curricular de Introdução à Ciência de Dados para adquirirem um conhecimento elementar das ferramentas e sua aplicação a cada uma das áreas de conhecimento.