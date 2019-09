Cinco bombeiros feridos no combate a um incêndio em Paredes

Sever do Vouga, 03- 04 - 2019 - Incêndio em metalúrgica de Sever do Vouga- zona de pintura da fábrica Seveme - Indústrias. (Maria João Gala / Global Imagens ) © Maria João Gala / Global Imagens

O incêndio florestal que deflagrou esta sexta-feira na zona de Gandra, Paredes, provocou ferimentos em três elementos de uma equipa privada que combatia as chamas e em dois bombeiros de Baltar, todos sem gravidade, segundo a corporação.

As três pessoas que pertenciam à Afocelca, equipa de prevenção e combate criada por empresas do setor florestal, sofreram ferimentos após terem sido atingidos por uma mangueira, segundo informou fonte do comando de Baltar. Um dos membros desta equipa está em estado grave.

Os dois bombeiros, ambos da corporação de Baltar, sofreram entorses durante o combate.

Às 17h35, o incêndio encontrava-se em fase de rescaldo após ter lavrado desde as 13:15 em zona de mato, tendo envolvido um meio aéreo no combate.

No local encontravam-se 88 bombeiros, apoiados por 33 viaturas.