Colisão entre carro e autocarro causa 11 feridos na Venda do Pinheiro

Uma colisão entre um autocarro de turismo e um veículo ligeiro de passageiros na Venda do Pinheiro, no concelho de Mafra, provocou esta sexta-feira 11 feridos, disse fonte dos bombeiros da Malveira. O condutor do automóvel está em estado grave e foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Entre os 11 feridos, dez são turistas franceses e três deles estarão em estado mais grave. À TSF, fonte dos bombeiros da Malveira avançou que ainda estão a avaliar a situação.

"Os meios estão no terreno a fazer a triagem para decidir para que hospitais vão ser transportados", disse à agência Lusa Miguel Oliveira, comandante dos bombeiros da Malveira, no distrito de Lisboa.

O acidente ocorreu às 14h13 na estrada municipal da Avessada, na freguesia da Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés, a qual se encontra cortada ao trânsito nos dois sentidos, afirmou a mesma fonte. No local, estão 41 operacionais e 18 veículos, entre os quais as viaturas médicas de emergência e reanimação de Torres Vedras e Lisboa, uma ambulância de suporte imediato de vida de Lisboa e meios dos bombeiros da Malveira, Mafra e Montelavar.

Em atualização