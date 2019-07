Combate às filas. Mais de 13 mil pessoas renovaram o CC online

No Espaço Cidadão de Portimão foram recebidos, em média, desde o dia 8 de julho, 10 pedidos de renovação de Cartão de Cidadão por dia. © Gonçalo Villaverde / Global Imagens

Mais de 13 mil pessoas renovaram o cartão de cidadão através da internet no último mês. Os dados são avançados pelo Ministério da Justiça numa nota às redações, que serve de balanço às medidas de combate às filas de espera nas lojas do cidadão.

De acordo com o Ministério, a possibilidade de reutilização dos dados do cidadão existentes no sistema também permitiu reduzir para metade o tempo médio de atendimento (cerca de 5 minutos).

A nota lembra que houve um alargamento "dos locais onde é possível solicitar a renovação do documento de identificação", ou seja "a renovação do CC pode ser feita não só nos balcões do Instituto dos Registos e do Notariado como também em dezenas de Espaços Cidadão de Lisboa, Algarve e Porto".

Neste momento, há "54 Espaços Cidadão - 40 na Área Metropolitana de Lisboa, nove na região do Algarve e cinco na Área Metropolitana do Porto - onde já ocorreram mais de 10 mil pedidos de renovação de Cartões de Cidadão"

Já no Espaço Cidadão de Portimão foram recebidos, em média, desde o dia 8 de julho, 10 pedidos de renovação de Cartão de Cidadão por dia.

"Adicionalmente, foi disponibilizado um serviço de apoio personalizado para renovação online na Conservatória de Lisboa da Av. Fontes Pereira de Melo, o Campus de Justiça e a Conservatória de Oeiras, nas quais a entrega de senhas passou a ser feita a partir das 7h, e os alertas enviados, via SMS, com o aviso do fim do prazo de validade do CC passaram a incluir uma proposta de data e local para o agendamento", pode ler-se na nota.