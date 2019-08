Conduta de água rebentou nos Aliados. Trânsito está condicionado

© Wikimedia Commons

Uma conduta de água rebentou esta madrugada na Praça a Liberdade, no Porto, afetando o abastecimento desde esta zona até à Boavista, disseram à Lusa fontes dos Bombeiros Sapadores do Porto e da empresa Águas do Porto.

O alerta foi registado cerca das 02h00 da madrugada e a conduta que rebentou fica na Praça da Liberdade junto ao passeio que dá acesso ao Hotel Intercontinental.

De acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto esta ocorrência "fez com que alguns moradores ficassem sem água", situação confirmada à Lusa através da linha de apoio das Águas do Porto

Esta fonte prevê a situação deve fique normalizada a meio da manhã.

A circulação automóvel no local está condicionada a uma faixa de estrada.