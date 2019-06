Congresso de Testemunhas de Jeová corta ruas em Lisboa. Saiba que estradas evitar

© Wikimedia Commons

Mais de 60 mil pessoas de todo o mundo vão participar nos próximos três dias no congresso internacional das Testemunhas de Jeová, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Entre esta sexta-feira e domingo, haverá fortes condicionamentos de trânsito na Avenida Lusíada e zona circundante, alerta a Câmara Municipal de Lisboa em comunicado.

As vias do sentido do Hospital de Santa Maria / Centro Comercial Colombo, a partir do Centro Ismaelita, serão interrompidas (ficam reservadas a estacionamento de autocarros de apoio ao evento) e o trânsito basculado para a via contrária, através da criação de um corredor com cones a separar os dois sentidos de circulação que se manterão, embora com fortes condicionamentos;

Todo o acesso poente é isolado em direção à Av. Machado Santos/Praça do Centenário, exceto nos períodos em que não haja movimentação pedonal;

O acesso nascente para a Praça Centenário/Av. Machado Santos é interrompido durante o período em que decorre o congresso, entre as 7h00 e as 20h00;

Na lateral o trânsito é interrompido o acesso à Rotunda das Oliveiras, exceto os acessos ao parque de estacionamento da EMEL, veículos da PSP, veículos com dístico do evento, colaboradores do SLB, área comercial e moradores.

O acesso da Rua João de Freitas Branco à Rotunda das Oliveiras/Rua António Alçada Batista é interrompido, exceto os acessos ao parque de estacionamento da EMEL, veículos da PSP, veículos com dístico do evento, colaboradores do SLB, área comercial e moradores;

Na Rua Natércia Freire com a Av. Machado Santos, todo o trânsito deve seguir o seu sentido normal de saída para a Rotunda Norte. É permitido o acesso dos residentes da Rua Alçada Batista pelo mesmo local, atendendo a que a rua fica sem saída para sul;

Na Rotunda-Norte da Av. Machado Santos todo o acesso é isolado em direção à Av. Machado Santos, exceto a veículos da PSP, veículos com dístico do evento, colaboradores do SLB, área comercial e moradores;

O acesso à Avenida Machado de Santos a partir da Av. Colégio Militar e da Av. Condes de Carnide é interrompido e desviado para a Segunda Circular;

A via da esquerda da Avenida Eusébio da Silva Ferreira (Segunda Circular) em direção à Av. do Colégio Militar e Piso -3 do estádio é cortada à circulação. Será criada com cones uma via externa entre a Segunda Circular e o túnel, criando condições de circulação o acesso da Segunda Circular à zona comercial do Colombo;

O acesso ao ex-Parque da Carris - Praça Cosme Damião é interrompido entre o viaduto da Av. Lusíada e o túnel de acesso ao estádio exceto a veículos da PSP, veículos com dístico do evento, colaboradores do SLB, área comercial e moradores;

No final de cada dia do congresso poderá ser interrompida a circulação na Avenida do Colégio Militar, entre a Rua Albert Einstein e a Rua Ana de Castro Osório, exceto os autocarros da Carris;

Na Rotunda-Sul da Av. Machado Santos é isolado o acesso em direção à Av. Machado Santos, exceto veículos com dístico do evento, funcionários do Benfica, área comercial e moradores.