Congresso Mundial de Psiquiatria chega a Lisboa. Quatro mil peritos debatem a saúde mental

A Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental considera que ainda há um estigma associado a estas doenças

A ética no tratamento e no acesso aos cuidados de saúde, a qualidade dos serviços de saúde mental ou o estigma associado a estas doenças são alguns dos assuntos que serão abordados até sábado no Congresso Mundial de Psiquiatria, que, a partir desta quarta-feira, junta em Lisboa cerca de quatro mil peritos e 300 oradores portugueses e estrangeiros.

Os cuidados de saúde mental na terceira idade são um dos grandes temas a abordar no Congresso Mundial de Psiquiatra, um assunto a que Portugal deve prestar atenção, de acordo com a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental

A Sociedade de Psiquiatria considera que Portugal não está preparado para a doença mental na terceira idade, sobretudo na questão das demências.

O presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, João Marques Teixeira, explica que continua a haver estigma associado à doença mental, mas que a mesma se deve, em grande parte, às transformações vividas na sociedade.

"As transformações sociais e tecnológicas têm vindo a ocorrer a uma velocidade brutal e há uma dificuldade de adaptação das pessoas a essas transformações. Muitas perturbações que acontecem devem-se a desajustamentos a estas mudanças rápidas", afirmou João Marques Teixeira, em declarações à TSF.