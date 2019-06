Conselho da Europa melhora retrato da luta contra a corrupção em Portugal

© Gerardo Santos/Global Notícias

Depois do retrato muito negativo feito há dias pelo Conselho da Europa sobre a falta de medidas para combater a corrupção em Portugal, um novo relatório, do mesmo Conselho da Europa, agora com dados mais atualizados, à data de junho, revela um cenário menos negativo e alguma evolução.

A nova análise mostra que das várias recomendações feitas pelo Grupo de Estados contra a Corrupção há neste momento uma delas que está satisfatoriamente cumprida, oito parcialmente cumpridas e seis não cumpridas.

Os novos números atualizam os avançados no início da semana que tinham como data de referência o fim de 2018.

No combate à corrupção entre os juízes, por exemplo, a lei nacional já não está num incumprimento total havendo 66% das recomendações que são dadas como parcialmente cumpridas e 34% como não cumpridas.

A Ministra da Justiça fala numa evolução muito positiva.

Francisca Van Dunem está convencida que brevemente o cenário vai ser ainda mais positivo com a aprovação, no Parlamento, dos novos estatutos dos magistrados que responderão a várias das preocupações do Conselho da Europa.