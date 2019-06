Conselho Superior do MP reúne-se para discutir revisão dos estatutos

© Direitos Reservados

O Conselho Superior do Ministério Público vai reunir-se no início da próxima semana, a 18 de junho.



A reunião é extraordinária e foi pedida por vários conselheiros para discutir a proposta de revisão dos estatutos apresentada pelo PS.

Um dos membros do Conselho confirma à TSF que o tema, que não é claro na proposta do PS, levou vários conselheiros a pedirem esta reunião extraordinária, agora aceite pela Procuradora Geral da República.

A proposta em causa tem sido polémica. O sindicato já convocou mesmo uma greve e garante que os socialistas querem dar mais salário aos juízes que aos magistrados do Ministério Público.

Os magistrados temem que a falta de paralelismo entre magistraturas abra caminho a que os procuradores sejam controlados pelo poder executivo, algo que acontecia antes do 25 de Abril de 1974.

O Conselho Superior do Ministério Público é um órgão colegial, presidido pelo Procurador-Geral da República e composto pelos quatro procuradores-gerais distritais, sete eleitos por magistrados do MP, cinco membros eleitos pela Assembleia da República e dois designados pelo Ministro da Justiça, no total de 19 elementos.