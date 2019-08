Coronel da GNR detido no Aeroporto de Lisboa devido ao caso Tancos

Taciano Alfredo Teixeira Correia era o diretor da investigação criminal da GNR © Global Imagens

Por TSF 03 Agosto, 2019 • 17:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O coronel da GNR Taciano Alfredo Teixeira Correia foi detido, este sábado, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, no âmbito do caso de Tancos, avança o Jornal de Notícias . O coronel regressava de um período de férias na República Centro Africana.

Pub Pub

Teixeira Correia era o diretor da investigação criminal da GNR no momento em que as armas foram roubadas dos paióis, mas também quando o material foi recuperado.

Pub Pub

O mesmo jornal revela que o coronel é suspeito de ter dado autorização à Guarda para que fosse feita uma encenação no momento de recuperar as armas de guerra, mais precisamente através dos militares do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé.