A prova realizou-se esta manhã © LUSA

Já foram disponibilizados os critérios de correção do exame de Filosofia do 11º. ano no site do IAVE. A prova realizou-se esta manhã.

Pode consultar aqui o enunciado do exame de Filosofia.

O IAVE disponibiliza aqui os critérios de correção do exame.