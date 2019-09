Costa da Caparica já tem praias cheias de areia. Obras acabaram antes do prazo

Praia da Costa da Caparica © Gonçalo Villaverde/Global Imagens

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) anuncia que estão terminados os trabalhos de alimentação artificial das praias urbanas da Costa da Caparica e de S. João da Caparica (no concelho de Almada, na margem Sul de Lisboa).

Os trabalhos acabaram esta terça-feira, antes do prazo previsto, mês e meio depois de terem começado a 13 de agosto de 2019.

A APA garante que nos próximos dias os equipamentos que continuam nas praias, nomeadamente as tubagens metálicas, escavadoras giratórias e bulldozers, serão retirados.

O enchimento das praias com areia acabou quase três semanas antes do prazo previsto (estimava-se finalizar os trabalhos no dia 12 de outubro).

As praias da Costa da Caparica e de S. João da Caparica receberam, ao todo, um milhão de metros cúbicos de areia para "contrariar a tendência erosiva e repor, o mais possível, o equilíbrio nas zonas de berma e de espraiamento, promovendo simultaneamente a utilização balnear".