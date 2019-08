Curto-circuito e poste de eletricidade a arder provocam corte de luz no Porto

Ainda não se sabia a que horas o posto de transformação estará arranjado © Amin Chaar/Global Imagens

Um poste de eletricidade ardeu este domingo no Porto, na Rua das Andrezas, provocando falta de luz na zona, disseram à Lusa moradores e fontes dos Bombeiros do Porto e da EDP.

Fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto e dos Bombeiros Sapadores do Porto avançaram à Lusa que esta tarde, pelas 13h00, foi registado um "curto-circuito na Rua das Andrezas", na freguesia de Ramalde (Porto), e que no local esteve uma viatura, com quatro elementos, para apagar o incêndio que deflagrou "num poste de eletricidade".

Fonte da EDP Distribuição confirmou à Lusa, por seu turno, que houve "uma avaria da rede de média tensão" na Rua das Andrezas, perto da zona do Bessa e Boavista, e que neste momento há "um posto de transformação fora de serviço".

A mesma fonte referiu que ainda não se sabia a que horas o posto de transformação estará arranjado.

Alguns moradores e proprietários de estabelecimentos de restauração da zona circundante onde se deu o incidente confirmaram à agência Lusa que não tinham energia elétrica.