De Portimão para Faro. Bloco de partos fechado obriga grávidas a fazerem 70 km

O bloco de partos do Hospital de Portimão está encerrado este fim de semana. As grávidas estão a ser transferidas para o Hospital de Faro que fica a 68 quilómetros.

Devido à falta de pediatras no Hospital de Portimão, a direção clínica do hospital emitiu uma nota interna indicando que desde as 09h00 deste sábado e até as 09h00 de domingo "as mulheres em trabalho de parto com condições para serem transferidas em segurança, devem ser encaminhadas para o Hospital de Faro".

A TSF confirmou junto do Centro Hospitalar do Algarve que esta situação se deve à falta de pediatras.

Em comunicado, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve esclarece que, neste período, as grávidas de risco "serão transferidas para Unidade Hospitalar de Faro, uma vez que é nesta unidade que se encontra a Maternidade mais diferenciada, com uma Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais integrada"

"Na Unidade Hospitalar de Portimão, no período acima referido, apenas se realizarão os partos eminentes e/ou emergentes", pode ler-se no mesmo comunicado.

LEIA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA:

Na sequência das suas questões sobre o encaminhamento de grávidas da Unidade Hospitalar de Portimão para a Unidade Hospitalar de Faro, ambas integradas no Centro Hospitalar Universitário do Algarve vimos por este meio esclarecer o seguinte:

Trata-se de uma situação que ocorrerá no período compreendido entre as 09:00 de hoje (6 de Julho) e as 09h00 de amanhã (7 de Julho), levando ao encaminhamento de mulheres em trabalho de parto, com condições para serem transferidas em segurança, para a Unidade Hospitalar de Faro. Esta situação, deve-se ao facto de não ser possível garantir o apoio de pediatra com competências na área da neonatologia na referida unidade.

Neste período, também as parturientes de risco serão transferidas para Unidade Hospitalar de Faro, uma vez que é nesta unidade que se encontra a Maternidade mais diferenciada, com uma Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais integrada.

Na Unidade Hospitalar de Portimão, no período acima referido, apenas se realizarão os partos eminentes e/ou emergentes.

Recorde-se que o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) tem feito tudo o que está ao seu alcance no sentido de garantir as escalas, nomeadamente através do pedido de cedência temporária ou estabelecimento de protocolos para médicos pediatras junto de diversos hospitais do SNS; do recurso a empresas de prestação de serviços médicos e, ainda, através da abertura de vários concursos de admissão de médicos os quais têm ficado desertos, por falta de candidatos.

Neste momento, decorre um concurso nacional para admissão de pessoal médico para área hospitalar, encontram-se abertas 2 vagas para pediatras para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

Recentemente foi também publicado um despacho de autorização de mobilidade de médicos para serviços e estabelecimentos de saúde situados na área geográfica de influência da ARS Algarve, visando o reforço de cuidados de saúde durante o período de verão.