Os trabalhos de demolição do Edifício Jardim, conhecido como prédio Coutinho, em Viana do Castelo, já começaram, esta manhã, num altura em que há ainda nove moradores a viver em seis apartamentos do edifício.

Pub Pub

Trabalhadores da construção civil entraram no edifício pouco depois das 8h30 e começaram a partir paredes junto aos apartamentos ainda habitados, de acordo com a agência Lusa.

Uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi acionada para prestar auxílio a um dos moradores, que não se sentiu bem.

O prazo para os moradores abandonarem as suas casas terminou na segunda-feira, mas vários ainda se recusam a entregar as chaves de casa, como última jogada numa batalha que dura há quase 20 anos (a demolição do edifício de 13 andares está prevista desde o ano de 2000). Para o espaço do atual prédio Coutinho, está anunciada a construção do novo mercado municipal da cidade.

Os habitantes do prédio estão a viver há quatro dias sem água, há três dias sem gás e há um dia sem luz, depois de ter sido dada a ordem para o corte. Esta quinta-feira, a sociedade VianaPolis anunciou que os trabalhos de demolição do prédio iriam começar a qualquer momento.

Nesta altura, o edifício encontra-se cercado pela polícia e por seguranças.

Em declarações à TSF, Manuela Cunha, filha de um casal de moradores idosos do prédio, afirmou que a situação junto ao Edifício Jardim "está um caos".

"Começaram a desmoronar tudo lá em cima. Já estão a partir as louças das casas de banho", descreveu Manuela Cunha. "Acho que hoje vão ser despejados. Isto mete dó mesmo."

Manuela Cunha, filha de um casal de idosos que se recusam a sair do prédio, descreve um cenário de "caos" no local 00:00 00:00

A filha destes dois moradores não tem qualquer contacto com os pais, uma vez que está proibida de entrar no prédio e que as comunicações no edifício foram cortadas. "Não tenho contacto com os meus pais, não posso ligar-lhes e eles não podem telefonar-me", lamenta.

O acesso exterior ao prédio está interditado desde quinta-feira. A TSF registou o momento em que o filho de um outro casal de moradores (que habitam um apartamento no 5.º andar do edifício e que se recusam a sair) lhes entregou comida, através de uma corda a subir pela janela.

Manuela Cunha admite que está há meses a apelar aos pais para que deixem em casa, mas que estes só deixarão o apartamento se tiverem a garantia de uma indemnização justa.

"Eu quero que eles saiam dali, com a condição de que a VianaPolis venha cá e entregue o dinheiro aos meus pais. Eles têm que indemnizar as pessoas, têm de lhes dar o dinheiro do apartamento. É uma porcaria o que a VianaPolis está a fazer", exclamou.

Manuela Cunha insiste que os país só vão deixar o apartamento se forem devidamente indemnizados 00:00 00:00

Notícia em atualização