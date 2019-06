Depois da maré vermelha no Algarve, podem vir aí algas com mau cheiro

© Lusa

Depois da maré vermelha de algas que obrigou na segunda-feira a interditar a banhos várias praias do Algarve, entre Faro e Vilamoura, pode vir aí uma nova vaga de outra espécie de algas que dá "mau cheiro à água e que em concentrações muito elevadas parecem ovas de peixe, nada agradável a banhos".

Pub Pub

O fenómeno não é, no entanto, razão para alarme, como explica à TSF a responsável do Laboratório de Fitoplâncton do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Alexandra Duarte Silva diz que tudo isto é naturalmente esperado e se os ventos mudarem tudo pode alterar-se e nós nem nos apercebermos que isto vai acontecer.

Lingulodinium polyedrum

Depois do alerta de segunda-feira, o IPMA já identificou ao certo o nome das algas que causaram a maré vermelha: são da espécie lingulodinium polyedrum que por sua vez costuma ser substituída pela espécie noctiluca scintillans (a tal que em vez de vermelha parece ovas de peixe).

A especialista adianta o nome da espécie. 00:00 00:00

Alexandra Duarte Silva desdramatiza e sublinha que não é assim tão fora do comum estes fenómenos acontecerem no Algarve, sobretudo nos últimos dois anos.

Alexandra Duarte Silva explica a espécie de algas que se segue. 00:00 00:00

Desta vez as causas terão sido a água quente (que multiplicou a espécie) e o vento que levou grandes concentrações de lingulodinium polyedrum para perto da costa.

O IPMA confirma que estas algas, só por si, não são perigosas para a saúde, pelo contacto com a pele, mas admite que podem colocar em causa a qualidade dos bivalves o que já obrigou o IPMA a interditar uma zona de apanha.

Alexandra Duarte Silva explica que do ponto de vista alimentar aí "sim podem existir problemas pois é uma alga com toxinas que pode ser tóxica por ingestão, podendo acumular-se nos bivalves".

TSF\audio\2019\06

oticias\18\06_alexandra_duarte_silva_1 00:00 00:00

​​​Razões que levam o IPMA a estar a atuar no sentido de perceber se os níveis de concentração nos bivalves justificam que se proíba a sua venda, aguardando-se os resultados de análises.