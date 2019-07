Detido incendiário florestal. Confessou que ateou fogo em Amarante

O fogo deflagrou em zona de povoamento misto e mato © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Um homem "fortemente indiciado" pela prática de um incêndio florestal foi detido, de acordo com um comunicado emitido pela Polícia Judiciária.

A Diretoria do Norte da PJ irá proceder à apresentação do detido "pela presumível autoria de um incêndio florestal", ocorrido na manhã de terça-feira, em Senhora da Corvachã, Bustelo, em Amarante.

"A GNR de Amarante foi alertada e deslocou-se ao local, tendo avistado o ora detido a tentar extinguir o incêndio com recurso a uma ferramenta manual denominada 'batedor'", reporta ainda a Polícia Judiciária.

Questionado sobre a sua presença no local do fogo, o suspeito confessou a autoria do incêndio.

"O fogo terá sido provocado com recurso a isqueiro, com intencionalidade de queimar mato e aparentemente com vista à limpeza de matos e arbustos em zona de pastagem", considera a PJ em comunicado enviado às redações.

O fogo deflagrou em zona de povoamento misto e mato, mas não gerou consequências mais graves devido à intervenção imediata dos Bombeiros de três corporações e um meio aéreo.

O detido, de 51 anos de idade, não tem antecedentes criminais e é agricultor.