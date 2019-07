Dez meios aéreos combatem fogo no Fundão

© Lusa

Dez meios aéreos e mais de duzentos operacionais combatem desde as 15 horas desta sexta-feira um incêndio florestal na freguesia de Pero Viseu, concelho do Fundão, no distrito de Castelo Branco.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro adiantou à TSF que não há nenhuma casa ou povoação em risco, apesar de algumas habitações estarem "na linha de fogo, mas longe".

Por causa deste fogo, por prevenção e para circulação das viaturas de combate, a proteção civil cortou a circulação na Estrada Nacional 346.