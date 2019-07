Dia de calor e vento: rajadas podem chegar aos 75 quilómetros por hora

© Pixabay

Por Carolina Rico com Paula Dias 30 Julho, 2019 • 08:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Lisboa, Leiria e Faro estão esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte.

Pub Pub

Nestes três distritos o vento vai passar de moderado a forte ao longo do dia, com rajadas que podem chegar aos 75 quilómetros por hora, em especial a partir da tarde.

Pub Pub

Em declarações à TSF, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Maria João Frada explica que também nas terras altas das regiões centro sul, litoral oeste na faixa costeira do Grande Porto são esperadas rajadas até 65 quilómetros por hora.

Esta terça e quarta-feira é esperado céu pouco nublado ou limpo em todos os distritos de Portugal continental, com uma pequena subida da temperatura máxima.

Temperaturas vão subir entre dois e quatro graus, explica a meteorologista Maria João Frada 00:00 00:00

Na quarta-feira os termómetros podem chegar aos 40 graus no interior do Alentejo, mas a partir de 1 de agosto as temperaturas voltam a baixar.

Vai de férias em agosto? Conheça a previsão da meteorologia 00:00 00:00

O vento forte aliado às altas temperaturas e com diminuição da humidade relativa constitui um risco acrescido para eventuais fogos florestais.

Quase 30 concelhos dos distritos da Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Odemira e Faro apresentam risco máximo de incêndio.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recorda que para os locais onde o risco de incêndio seja "elevado" ou "muito elevado" não é permitida a queima de matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração, está sujeita a autorização da autarquia local, devendo esta definir o acompanhamento necessário para a sua concretização, tendo em conta o risco do período e zona em causa.

Está igualmente proibido o uso de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, exceto se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito, o lançamento de balões com mecha acesa e de foguetes e o uso de fogo-de-artifício só é permitido com autorização da Câmara Municipal.