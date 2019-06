Doentes com cancro com tratamentos em risco no Hospital de Viseu

© Pixabay

Os doentes com cancro podem ficar sem fazer tratamentos, como quimioterapia, e deixar de fazer operações no Hospital de Viseu por falta de médicos oncologistas.

O serviço de oncologia da unidade hospitalar perdeu dois dos três clínicos e apenas "um único oncologista é absolutamente incapaz de dar resposta a todas as situações que merecem ser vistas por esta área e que merecem um tratamento", afirma Carlos Cortes, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.

Há mais de um ano a Ordem já tinha alertado para a carência de oncologistas em Viseu juntamente com o Sindicato dos Médicos da Zona Centro. O problema arrastou-se sem que tivesse sido resolvido e agora chegou-se a um "limite".

"Isto cria uma situação muito complicada, nomeadamente na parte da cirurgia porque a cirurgia acaba por não poder fazer o trabalho que pode fazer porque depois os doentes não têm a continuidade dos tratamentos da parte oncológica (quimioterapia)", sustenta Carlos Cortes.

Para a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, este problema só pode ser ultrapassado se "o Ministério da Saúde criar imediatamente todas as condições para poder colocar oncologistas no hospital".

"[Assim], não vai obrigar os doentes oncológicos, já por isso muito debilitados e com situações extremamente sensíveis, a terem de se deslocar centenas de quilómetros para poderem ser tratados", refere Carlos Cortes, exigindo uma resposta "urgente" da tutela.

Na resposta à TSF, o Conselho de Administração (CA) do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) diz que tem "vindo a ponderar, e a executar, todas as medidas com vista a ultrapassar a carência de profissionais da área da oncologia, minimizando eventuais transtornos para os doentes".

A direção da unidade hospitalar adianta ainda que contratou recentemente um médico "especialista em regime de prestação de serviços" e assegurou "a continuidade da colaboração de uma médica oncologista até final do ano, antevendo-se, desde já, a possibilidade de contratação futura".

Para além disso, o CHTV informa ter aberto um concurso para recrutar mais um oncologista e encontra-se a estabelecer contactos com o IPO de Coimbra e com o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro ao nível dos recursos humanos.