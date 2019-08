Doentes com falta de testosterona sem medicação por causa da "febre do corpo perfeito"

Por Rute Fonseca 30 Agosto, 2019 • 14:04 Partilhar este artigo Facebook

O consumo de substâncias para aumento da massa muscular está a desviar medicamentos de pessoas que deles precisam por razões médicas. O alerta é feito pelo Presidente da Sociedade de Endocrinologia Diabetes e metabolismo, Davide Carvalho, em entrevista à TSF.

Por causa do uso generalizado de anabolizantes, como testosterona, hormona do crescimento e anfetaminas, há doentes que precisam de terapêuticas de substituição hormonal que ficam sem acesso a medicamentos.

Os medicamentos esgotam, porque são adquiridos com frequência e de forma irregular para outros efeitos como o aumento de massa muscular: "Há falta de medicamentos que, muitas vezes, são usados para fins indevidos. Aos doentes que fazem terapêutica de substituição e que têm carência de testosterona falta-lhes as hormonas, porque estes medicamentos são utilizados em fins indevidos."

Davide Carvalho explica quais os risco do uso de anabolizantes, como testosterona, hormona do crescimento e anfetaminas: "eleva a pressão arterial, eleva o colesterol mau, diminui o colesterol bom, origina tromboses, pode originar arritmias e pode dar hipertrofia do músculo cardíaco, podendo resultar num enfarte do miocárdio".

Para travar o uso generalizado de hormonas, a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia juntou-se ao Brasil e está a preparar a campanha: "Bombas, estou fora".

"No fundo, é para alertar a opinião pública para este uso indevido destas substâncias que têm repercussões em termos de saúde", remata.