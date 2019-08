Dois acidentes com motas provocam um ferido grave e um morto

© Maria João Gala/Global Imagens

Dois acidentes que envolveram motociclos, esta tarde em Salvaterra de Magos e Águeda, provocaram um ferido grave e um morto, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, ao final da tarde deste sábado, o despiste de um motociclo em Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos (distrito de Santarém), provocou ferimentos graves no seu condutor.

Ao final da tarde, em Lamas do Vouga, no concelho de Águeda (distrito de Aveiro), na sequência do embate com um veículo ligeiro de passageiros, um motociclo incendiou-se, o que provocou a morte do seu condutor, referiu a mesma fonte.