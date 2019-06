Duplicaram as multas a estrangeiros por viverem ilegalmente em Portugal

Oeiras, 13/11/2014 - O edifiício sede do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi hoje alvo de buscas, por parte da Polícia Judiciária, numa investigação relacionada com os Vistos Gold. (Carlos Manuel Martins/Global Imagens) © Carlos Manuel Martins / Global Imagens

Numa altura em que nunca existiram tantos estrangeiros a viver em Portugal , também estão a aumentar muito, a um ritmo ainda mais elevado, os casos de permanência ilegal no país, com grande parte a envolver cidadãos de nacionalidade brasileira.

O último relatório do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) revela que as multas passadas por permanência ilegal mais que duplicaram: 28.451 em 2018 contra as 13.465 de 2017, uma subida de 111,3%.

Também os casos de falta de declaração de entrada no país aumentaram muito (+81,7% que em 2017).

Se olharmos para todos os tipos de processos de contraordenação, ao todo foram abertos, no último ano, 43.860 processos (+58,4%).

Por permanência ilegal em Portugal destaca-se a nacionalidade brasileira (13.675 multas) que fica claramente à frente das outras nacionalidades mais visadas neste tipo de violação da lei: a nepalesa (2.881), a indiana (2.840), a cabo-verdiana (1.412) e a bengali (1.185).

Na falta de renovação atempada da autorização de residência os brasileiros voltam a destacar-se (1.179), seguidos dos cabo-verdianos (510), angolanos (369), chineses (229) e guineenses (161).

O relatório de 2018 do SEF revela que nunca existiram tantos estrangeiros a viver em Portugal.

No final do último ano eram 480.300 os cidadãos estrangeiros com autorização de residência (+13,9% que em 2017).

Com um em cada cinco estrangeiros, os brasileiros são a maior comunidade imigrante.