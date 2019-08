Elementos do GOE processam Estado por dívida

© Carlos Manuel Martins/Global Imagens

O Estado está a ser processado por ter pagado o suplemento de missão apenas a 36 dos 60 elementos do Grupo de Operações Especiais da Polícia de Segurança Pública (GOE/PSP) que participaram na missão de paz da ONU no Chade e na República Centro-Africana, avança o Jornal de Notícias.

De acordo com o JN, os vinte e dois operacionais que não receberam o subsídio (apesar de cumprirem as mesmas funções que os colegas durante a missão) acusam o Estado de tratamento desigual e pedem ao Tribunal Administrativo de Lisboa que o condene ao pagamento de uma indemnização no montante de 324 mil euros, mais juros.

O jornal explica que este não é o primeiro conflito dos elementos do GOE com o poder político, até hoje sem visibilidade pública. Na origem desta discrição estará a cultura de secretismo dos GOE e o regime de nomeação destes elementos que saberão, adianta o jornal, que a hierarquia não aprecia protestos.

O JN sublinha ainda que "o tradicional afastamento daquele pessoal em relação aos sindicatos também tem ajudado a esconder problemas".