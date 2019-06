Empresas avisam que é difícil encontrar alternativas viáveis às embalagens de plástico

As empresas alertam que é preciso garantir a segurança dos produtos em causa © Fábio Poço/Global Imagens

A Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca (Centromarca) compreende as preocupações da Deco, que esta quarta-feira lança uma campanha a pedir aos consumidores que denunciem o excesso de plástico nas embalagens.

O diretor-geral desta associação que representa boa parte da indústria explica que há muito que existe a preocupação de diminuir a quantidade de plástico nos produtos, especialmente porque também significam mais custos.

Pedro Pimentel defende, no entanto, que mais importante que a quantidade de plástico é o destino final que estes têm (se são ou não reciclados) e avisa que "nenhuma empresa pode abdicar de ter embalagens com características que permitam manter a garantia do produto e segurança alimentar", sob pena de colocar em causa a segurança do consumidor.

A Centromarca sublinha que é preciso proteger, também, o consumidor

A Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca defende que, por muito que queiram reduzir o plástico, é com frequência muito difícil encontrar alternativas viáveis em quantidade e preço.

A Centromarca explica as vantagens do plástico

Pedro Pimentel diz que é preciso encontrar um equilíbrio, sublinhando que acha que hoje também há uma "perseguição um bocadinho excessiva ao plástico".