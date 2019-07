EN10 cortada nos dois sentidos junto a Águas de Moura

Por Lusa 25 Julho, 2019 • 11:02 Partilhar este artigo Facebook

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal adiantou que um camião derramou "lamas ainda não totalmente identificadas" na estrada, obrigando ao corte nos dois sentidos junto a Águas de Moura, na União de Freguesias de Poceirão e Marateca, no concelho de Palmela (distrito de Setúbal).

O incidente não causou feridos, segundo a mesma fonte.

A estrada está cortada desde as 05:27. Cerca das 10:20 estavam no local 14 operacionais, com o apoio de seis viaturas.