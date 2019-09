EN2 cortada nos dois sentidos devido a fogo na Sertã

© Google Maps

Mais de 300 operacionais, apoiados por 85 viaturas e oito meios aéreos, combatiam às 17h50 um incêndio florestal na Sertã, que obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 2, disse à TSF fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

À Lusa, fonte do CDOS de Castelo Branco, o incêndio, que deflagrou pelas 14h50, na localidade de Marmeleiro, concelho da Sertã, "está ativo e lavra com intensidade devido ao vento que se faz sentir no local".

A EN2 está cortada nos dois sentidos entre Vila de Rei e Sertã.

A fonte do CDOS de Castelo Branco disse que não há casas atingidas pelas chamas e sublinhou que, pelas 18h, não é ainda possível confirmar se há ou não feridos.

No terreno, estavam àquela hora a combater as chamas 310 operacionais, apoiados por 85 viaturas e oito meios aéreos.