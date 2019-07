"Ensinam quando não estão em greve." A frase que indignou a Fenprof

A Fenprof afirma que os professores têm vindo a ser desrespeitados pelos "sucessivos Governos" © Lusa

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 15 Julho, 2019 • 18:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Fenprof manifestou, em comunicado, a " indignação" por parte de todos os docentes representados em relação às palavras-cruzadas da última edição impressa do jornal Expresso. "No primeiro tópico das suas palavras cruzadas, é inscrita a expressão 'Ensinam quando não estão em greve', revelando uma enorme falta de respeito para com os docentes e a Escola portuguesa", justifica a associação sindical.

Pub Pub

Na nota publicada no seu site , a Fenprof fez questão de realçar que os professores têm vindo a ser desrespeitados pelos "sucessivos Governos", num dos países que mais evoluiu "em aspetos como o do combate ao insucesso e ao abandono escolares".

Pub Pub

De acordo com a organização sindical, o país não valoriza os "profissionais altamente qualificados" que possui.

"Por isso, a Fenprof, fazendo eco e associando-se à indignação manifestada por muitos e muitos docentes, não pode deixar de exigir, veementemente, um pedido de desculpas aos professores portugueses, pois estes são profissionais que colocam o melhor de si na sua atividade profissional, com rigor, exigência e resultados que não podem deixar de ser valorizado", manifestou a Fenprof.

Para a associação que representa os docentes, com esta pista, tencionava-se "transmitir a ideia de que os professores estão sempre em greve, ficando as sobras para ensinar". "Os Professores portugueses têm, legitimamente, lutado pelos seus direitos que são também os da Escola. O recurso à greve não é feito sem prejuízos dos próprios professores, mas a greve é também um recurso a que têm direito e de que não abdicarão, apesar das pressões, essas sim, ilegítimas, que sobre eles possam ser exercidas."

A Fenprof deixou, portanto, claro que espera um pedido de desculpas do semanário.