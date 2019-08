Esquadra de Matosinhos encerrada à noite por falta de polícias

Também as esquadras de Águas Santas, Valongo e Alhandra já estiveram em situação semelhante, denuncia a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia © Orlando Almeida/Global Imagens

Por Rita Carvalho Pereira com Cristina Lai Men 20 Agosto, 2019 • 10:43

O atendimento noturno ao público na esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) de São Mamede de Infesta, no concelho de Matosinhos, está encerrado desde sexta-feira devido à falta de meios humanos.

A informação foi avançada, em comunicado, pela Câmara Municipal de Matosinhos, que adianta que já pediu a intervenção do Ministério da Administração Interna para resolver o problema.

Em declarações à TSF, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Rodrigues, refere que a situação não é de agora, mas acredita que o cenário ainda pode piorar.

"[Esta esquadra] já tinha estado encerrada durante alguns dias. Sempre que há uma carência de efetivo, encerra em determinados turnos", constata Paulo Rodrigues.

"Isto acontece em São Mamede de Infesta, mas também já aconteceu com Águas Santas, com Valongo, com Alhandra e vai continuar a acontecer", aponta o sindicalista.

"A situação tende a agravar, é evidente", conclui.