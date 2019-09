Estação Parque em Lisboa encerrada durante uma semana

Os lances de escadas mecânicas serão substituídos por questões de segurança © Pedro Rocha/Global Imagens

A estação Parque vai encerrar entre 2 e 8 de setembro. O encerramento deve-se à necessidade de realizar trabalhos de reabilitação dos acessos mecânicos, de acordo com o Metropolitano de Lisboa.

Os lances de escadas mecânicas serão substituídos por questões de segurança, refere a empresa em comunicado. "Trata-se de uma das mais profundas estações da rede do Metropolitano de Lisboa, cujo acesso é realizado unicamente por escadas mecânicas, situação que inviabiliza a reparação faseada e alternativas através de escadas pedestres", justifica ainda a Metropolitano de Lisboa.

A reabertura será, conforme prevê a Metropolitano de Lisboa, a 8 de setembro. A empresa recomenda a utilização alternativa das estações Marquês de Pombal ou S. Sebastião.

"Estes trabalhos inserem-se no âmbito do plano de modernização e promoção das acessibilidades no Metropolitano de Lisboa. A estação Parque e os equipamentos mecânicos datam de 1959, data da inauguração da estação, pelo que os equipamentos mecânicos, apesar de terem vindo a sofrer reparações pontuais, encontram-se obsoletos necessitando de reabilitação profunda urgente", explica a Metropolitano de Lisboa em comunicado enviado aos jornalistas.