Estas são as zonas de Lisboa com pior qualidade do ar

A Avenida da Ribeira das Naus registou um aumento do tráfego rodoviário devido ao turismo © Leonardo Negrão / Global Imagens

A Avenida da Liberdade tem sido considerada a zona mais poluída da Lisboa ao longo dos últimos anos, mas há três locais da capital com pior qualidade do ar.

Segundo um estudo da associação ambientalista Zero, a poluição atmosférica provocada pelos automóveis afeta principalmente o Parque das Nações; a Segunda Circular na zona de Telheiras, e a Avenida Ribeira das Naus, no Cais do Sodré.

Mafalda Sousa engenheira do ambiente da Zero diz à TSF que o Parque das Nações é a zona com os níveis de poluição mais preocupantes.

Há grandes probabilidades de esta zona exceder os valores limite de qualidade do ar fixados pela legislação, alerta. 00:00 00:00

Sendo uma área residencial e de serviços, o Parque das Nações já apresenta níveis de gases poluentes similares aos medidos no centro da cidade.

A associação ambientalista considera ainda que zona de Telheiras da Segunda Circular, um eixo rodoviário de acesso ao centro da cidade com elevado tráfego, tem sido mal caracterizada em termos de qualidade do ar, enquanto Cais do Sodré registou um aumento do tráfego rodoviário devido ao turismo.

A Zero defende, por isso, que devem ser colocadas estações permanentes para medir a qualidade do ar nestes três locais e apela a medidas para reduzir a poluição automóvel.

"É urgente legislar níveis mais reduzidos para as emissões de partículas" e garantir o combate à fraude de quem retira filtros dos veículos a gasóleo, definir restrições de tráfego rodoviário e também "considerar uma zona de circulação de emissões zero" na cidade, onde seja autorizada apenas a circulação de veículos sem emissões, defende.