Falta de médicos. Urgências de obstetrícia do Hospital de Beja vão encerrar

Sala do serviço de obstetrícia e zona de partos do hospital de Beja © Luís Pardal/Global Imagens

Por Tiago Santos 15 Agosto, 2019 • 12:32

As urgências de obstetrícia do Hospital de Beja vão estar fechadas entre as 6h00 desta sexta-feira (dia 16) e as 8h00 de domingo (dia 18), devido à falta de profissionais na instituição de saúde.

Fonte oficial do Hospital de Beja confirmou à TSF que não há médicos suficientes para cumprir a escala de serviço, pelo que as utentes em situação de urgência serão encaminhadas para os hospitais de Évora e Faro. Estão, no entanto, garantidos os serviços de urgência interna - para as grávidas que já se encontram internadas no Hospital de Beja.

As urgência de obstetrícia do hospital precisa de pelo menos dois médicos para garantir o serviço, o que não se verifica de momento.

Já esta semana, os mesmos serviços estiveram encerrados entre a manhã de terça-feira e a manhã de quarta-feira.