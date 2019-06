FESAP saúda novas regras para as pensões mas lembra necessidade de fazer contas

© Manuel de Almeida/Lusa

TSF Por 26 Junho, 2019 • 22:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A iniciativa levada a cabo pelo Governo de alargar aos funcionários públicos a possibilidade de se reformarem se tiverem 60 anos de idade e 40 de serviço agrada à Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP).

Pub Pub

Ainda assim, o líder da FESAP José Abraão alerta que apenas o fator de sustentabilidade deixa de ser aplicado e que a penalização pela reforma antecipada será de 38,5%, tal como já acontece no setor privado. Este é um alerta que, explicou à TSF, foi obrigado a fazer tendo em conta as dúvidas que começaram a surgir entre os associados.

"Começaram a chover telefonemas para procurar esclarecer se tínhamos, de facto, conseguido esta reforma aos 60/40. Não é assim. Quem tiver 61 ou 62 anos de idade, sem 40 anos de descontos, em princípio não vai beneficiar sequer da redução do fator de sustentabilidade", explicou José Abraão.

Dúvidas? José Abraão faz as contas. 00:00 00:00

"É importante não aplicar o fator de sustentabilidade de 14,7% a quem, no ano em que faz 60 anos de idade tenha 40 de descontos, se possa reformar antecipadamente. É preciso alertar também que faltam seis anos e cinco meses para que possa ter a reforma por inteiro. É uma penalização de 6% por ano, o que significa que entre os 60 anos e os 66 anos e cinco meses se traduz em 38,5%", alerta o líder da FESAP.

Esta tarde, o ministro Vieira da Silva anunciou que o Governo vai, esta quinta-feira, apreciar "uma proposta que iguala, obviamente com umas diferenças menores, o sistema que existe já para os trabalhadores do setor privado e que já permitiu nestes escassos meses 800 novas pensões sem fator de sustentabilidade, que iguala também para a Administração Pública o mesmo regime de não penalização do fator de sustentabilidade das pessoa que têm 60 anos aos 40 anos de carreira contributiva".