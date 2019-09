Trânsito cortado na A41 nos dois sentidos por causa de fogo em Alfena

© Paulo Cunha/Lusa

Por TSF/Lusa 10 Setembro, 2019 • 16:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um incêndio perto da autoestrada levou ao corte da A41 nos dois sentidos entre os nós de Santo Tirso e Ermida, adiantou a Ascendi à TSF. Os desvios estão a ser efetuados pelas autoridades no local. O incêndio em Alfena, no concelho de Valongo, está "descontrolado" devido às "fortes rajadas de vento", mobilizando às 17h50 mais de 100 operacionais e seis meios aéreos, disse esta terça-feira à Lusa o comandante operacional municipal.



Segundo Delfim Cruz, o fogo, que começou esta terça-feira às 12h27 em Alfena, "já passou para Valongo, no distrito do Porto, seguindo em direção à Quinta Rei, onde estão sediados meios da Afocelca", empresa parceira do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.



Apesar da progressão do fogo, o responsável referiu que não há habitações em risco.

Pub Pub

© Google Maps

Pub Pub

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio mobilizava, pelas 16h30, 153 operacionais, apoiados por 41 carros e seis meios aéreos.



O alerta especial vermelho de agravamento do risco de incêndio florestal que vigora em vários distritos vai terminar às 23h59 desta terça-feira, passando todo o continente a estar em alerta laranja, devido à diminuição das temperaturas até quinta-feira.



O anúncio foi feito pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, numa conferência de imprensa que decorreu nas instalações da proteção civil, em Carnaxide, distrito de Lisboa, ressalvando contudo que pode ser novamente decretado um novo alerta vermelho se as condições se agravarem a partir de quinta-feira.