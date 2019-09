Fogos em Águeda combatidos por mais de 370 operacionais

Avião durante o combate ao incêndio florestal em Veiga © Paulo Novais/Lusa

Os dois fogos que deflagraram esta quinta-feira em Veiga, no concelho de Águeda, está a ser combatido por 379 operacionais apoiados por 116 veículos, disse esta manhã fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

O primeiro incêndio, que deflagrou às 11h29 de quinta-feira, em Veiga, freguesia de Macinhata do Vouga, está ativo com uma frente e é combatido, nesta altura, por 132 operacionais e 40 veículos.

Já o segundo incêndio, que começou pelas 16h28 de quinta-feira, na freguesia de Valongo do Vouga, está também ativo com uma frente, mas mobiliza 247 operacionais e 76 veículos.

Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, adiantou à TSF que há habitações em perigo na localidade de Serém e que algumas pessoas chegaram a ser retiradas de casa, como medida de segurança, mas entretanto já puderam regressar às mesmas.

O autarca confessou que o vento forte complicou o combate ao fogo durante a noite mas que, apesar das habitações e empresas em risco, os bombeiros conseguiram evitar o pior.

Nesta altura, apesar de a situação ser "complicada", com diversos focos de incêndio, Jorge Almeida afirma que "todos os meios possíveis estão no terreno" e espera que, quando os meios aéreos chegarem ao local, será mais fácil controlar as chamas.

Notícia atualizada às 8h07