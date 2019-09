Forte de Sto. António da Barra. Se Estado quiser vender, Cascais vai para tribunal

© Carla Paiva/Global Imagens

O presidente da Câmara de Cascais admite avançar para os tribunais se for mesmo verdade que o Estado quer vender o Forte de Santo António da Barra.

Esta sexta-feira, foi publicada em Diário da República uma lista atualizada com os imóveis que o Estado pretende "rentabilizar" e, entre eles, está o forte em Cascais, uma decisão que Carlos Carreiras, presidente da autarquia, considerada ser um engano.

"Se se tratar de uma venda penso que é um erro, nunca foi essa a postura do Governo de querer vender esse tipo de patrimónios que tem um valor histórico e cultural. De qualquer dos modos, até porque não é o único património que o Estado diz que quer rentabilizar no concelho de Cascais, na segunda-feira iremos fazer chegar a quem de direito que estamos interessados em todos esses patrimónios", explica o autarca de Cascais.

Carlos Carreiras acredita que se trata de um "erro". Ouça as declarações do autarca, entrevistado por Ana Sofia Freitas 00:00 00:00

Carlos Carreiras admite que, "no caso em concreto dos patrimónios com maior valor histórico", a Câmara de Cascais pode entrar "com providências cautelares na justiça para que esses não possam ser alienados, rentabilizados, sem haver uma participação direta da Câmara Municipal de Cascais".



O presidente da Câmara de Cascais lembra que o Forte de Santo António da Barra está entregue à autarquia por dois anos, mas Carlos Carreiras diz que precisa de mais tempo para que o investimento feito tenha algum retorno.

"Fizemos o investimento porque o forte não podia continuar a deteriorar-se da forma como tinha vindo a verificar-se nos últimos tempos, não cobramos qualquer tipo de receita, por isso não rentabilizamos por via disso o investimento que foi feito, também não queremos rentabilizar, mas precisamos, para fazer o investimento, [que o forte seja cedido] por um prazo suficientemente alargado para que se possa justificar investimentos desta ordem

A TSF está a tentar um contacto com o Ministério da Defesa para perceber se, de facto, a intenção do Estado é mesmo vender o forte, esclarecendo o que quer dizer a palavra rentabilizar que aparece em Diário da República.