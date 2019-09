Fórum TSF percorre o país e desafia líderes políticos a responder aos ouvintes

© TSF

"Queremos ouvir a sua opinião." A frase que Manuel Acácio repete de segunda a sexta na TSF, faz agora ainda mais sentido. O país está em campanha eleitoral e este é o momento, por excelência, para os partidos dizerem ao que vêm. Que visão? Que propostas? Que estratégia querem para Portugal? Conhecer o projeto político de quem se candidata às próximas eleições é fundamental para um voto informado. E a TSF quer contribuir para isso.

Durante as duas semanas de campanha, Manuel Acácio leva o estúdio do Fórum TSF às cidades onde os partidos políticos andam em campanha. E desafia os líderes partidários a responderem aos ouvintes. Numa praça próxima de si, em direto e ao vivo, o Fórum TSF quer saber a sua opinião.

Para participar é muito fácil: basta inscrever-se através do número 808 202 173, ou deixar o seu comentário em tsf.pt ou no Facebook da TSF. Do lado de lá, está o Manuel Acácio e um líder partidário para responder às suas perguntas.

Fórum TSF Especial Legislativas 2019. De 24 de setembro a 4 de outubro, depois das 10h, com Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira e acompanhamento técnico de Pedro Picoto.