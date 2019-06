Fuga às filas. Mais de 1400 pessoas já pediram renovação do Cartão de Cidadão online

© © Cristiana Milhão/Global Imagens

Mais de 1400 cidadãos já fizeram o pedido de renovação do Cartão de Cidadão através da internet. A medida está em vigor há apenas quatro dias e é aplicável a todos os cidadãos com mais de 25 anos.

Pub Pub

De acordo com a nota enviada às redações pelo Ministério da Justiça, é apenas necessário que: o cidadão "se autentique de forma segura no portal ePortugal, através de Chave Móvel Digital ou do leitor de CC", "os serviços competentes disponham de impressões digitais do titular relativamente ao CC a renovar", "o motivo da renovação seja o decurso do prazo de validade e/ou a desatualização dos elementos de identificação" e "o cartão de cidadão a renovar tenha sido emitido pelo prazo de 5 anos".

Além disso, a nota lembra que há outras formas de acelerar o processo: "Se tiverem mais de 25 anos podem também fazer o pedido de renovação do CC nos Espaços Cidadão da área metropolitana de Lisboa, aproveitando os dados biométricos - fotografia, assinatura, altura e impressão digital - que contam no sistema."

A nota explica ainda que "os cidadãos que fizerem os seus pedidos através da internet ou nos Espaços Cidadãos podem, nesse momento, escolher em que balcão desejam levantar o CC".

Os cidadãos que disponibilizaram os seus contactos começaram a receber via SMS um alerta para a aproximação do fim do prazo de validade do CC já com uma proposta de data e local para o agendamento.

De acordo com o Ministério da Justiça "foram enviados 2.401 SMS, com uma taxa de aceitação do pré-agendamento proposto na ordem dos 20%", uma medida que está em vigor nos concelhos de Lisboa e Portalegre.

"Estas medidas estão já a ter impacto no descongestionamento dos balcões", garante o Ministério da Justiça.