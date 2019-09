GNR notifica 190 campistas e caravanistas numa noite

© Pixabay

Quase 200 campistas e adeptos do caravanismo selvagem foram notificados esta noite, por acamparem ou estacionarem em locais não permitidos. Entre as 22h00 de terça-feira e as 04h00 desta quarta-feira, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), em conjunto com a GNR, "levaram a cabo uma ação de fiscalização" no Parque Natural do Sudoeste Alentejo e Costa Vicentina.

Numa nota enviada à TSF, o ICNF adianta que "a operação resultou o levantamento de 190 autos de notícia por contraordenação" e lembra que "o campismo e caravanismo selvagem, bem como o estacionamento de viaturas sobretudo para pernoita é um problema identificado há muito e que constitui fator de destruição de habitats, alguns deles protegidos, além de representar uma ocupação ilegal da qual resulta uma degradação dos locais utilizados por deposição descontrolada de resíduos que se espalham pelos locais ocupados indevidamente".



No mesmo plano, o instituto avança que está a "elaborar um manual orientador da criação de mais oferta de parques de autocaravanismo, tendo em vista o ordenamento desta atividade no PNSACV (Parque Natural do Sudoeste Alentejo e Costa Vicentina."