Governo cria cem bolsas de estudo para jovens ciganos

A secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, vai apresentar esta segunda-feira três medidas para assinalar o Dia Mundial da Pessoa Cigana, entre as quais cem bolsas de estudo, programas de inserção profissional e um guia para desenvolvimento de planos locais de integração.

É no programa Roma Educa que se inclui a centena de bolsas de estudos para jovens que querem continuar os estudos depois de concluído o ensino secundário. Esta é uma das medidas que integra a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, avança o jornal Público .

O programa prevê que cada jovem receba 50 euros/mês destinados a despesas de educação durante um ano, e que cada um dos visados possa também usufruir da mentoria de um tutor com formação específica e adaptada às necessidades educativas do aluno.

Adicionalmente nove projetos serão desenvolvidos no sentido da integração socioprofissional da comunidade cigana. De norte a sul do país, várias entidades da sociedade civil especializadas na formação vão receber um milhão e meio de euros (fundos europeus) para conduzir iniciativas de orientação profissional e promoção do empreendedorismo.

"São projetos desenvolvidos por organizações que já têm experiência, como a Rede Europeia Anti-Pobreza, que tem projetos em três regiões, e outras entidades que desenvolvem trabalhos e que têm aqui oportunidade de aprofundar esse trabalho", explicou Rosa Monteira, em declarações à TSF.

De acordo com a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, as medidas servirão para "garantir condições de empregabilidade a pessoas de etnia cigana que sofrem um conjunto de obstáculos e de barreiras, quer pelas baixas qualificações, quer pela dificuldade inicial de competências", e foram pensadas com base em "metas e resultados a alcançar".

"Estes projetos comprometem-se a testar metodologias e a desenvolver metas sistémicas, estabelecendo parcerias e mobilizando associações ciganas e centro de emprego e formação profissional e mesmo municípios, instituições de ensino superior e associações empresariais", assegurou a representante do Governo para as questões da Cidadania e Igualdade.