Governo admite contratação de médicos estrangeiros

A ministra da Saúde admite a contratação de médicos estrangeiros para os hospitais públicos do Algarve. Esta é uma das soluções que o Governo está a equacionar para resolver as falhas de médicos naquela zona do país: "Se necessário, sim. Mas são três eixos de atuação que temos em cima da mesa: por um lado, garantir que médicos de outras regiões possam deslocar-se para o Algarve - e temos já respostas positivas de algumas instituições e de alguns profissionais -; por outro lado, a nossa atenção àquilo que é o mercado e à possibilidade de contratação de recursos, mesmo fora do país."

Esta medida "implica um processo burocrático de reconhecimento de que as pessoas estão em condições para trabalhar pela Ordem dos Médicos", refere Marta Temido, que garante, no entanto, que não teme ter de a passar à prática. "Fá-lo-emos se for necessário."

A ministra pondera ainda outras possibilidades. "Em última instância, se houver disponibilidade de entidades terceiras para nos apoiarem, recorreremos a elas", explica Marta Temido.

Estas soluções estão em aberto, mas poderão vir a ser adotadas já nos primeiros 15 dias de setembro caso seja necessário.

No entanto, o bastonário da Ordem dos Médicos diz que este leque de opções apresentado pela ministra da Saúde é um conjunto de soluções de recurso, quando o que que era necessário era um plano de fundo.

Ainda assim, e a proposito da hipótese da contratação de médicos estrangeiros, Miguel Guimarães afirma que a Ordem estará disponível para auxiliar no que for necessário. O bastonário admite que se tratará de um processo moroso.