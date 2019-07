Governo ajuda a comprar 600 carros elétricos. 350 ficam nos centros de saúde

Dos 600 carros, 350 serão utilizados por médicos e enfermeiros para prestar apoio domiciliário aos pacientes © Gerardo Santos/Global Imagens

Uma frota automóvel do Estado 50% elétrica. É nesse sentido que arranca esta a terceira fase do programa ECO.mob que visa apoiar as autarquias na aquisição de carros não poluentes. O fundo ambiental paga metade do valor da compra e a outra metade é assegurada pelas autarquias.



O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, explicou, em entrevista à TSF, que do total de veículos adquiridos há uma quota destina aos centros de saúde.

"São 600 veículos elétricos que nós vamos ajudar a comprar, dos quais 250 são para uso geral nas autarquias e 350 vão ficar nos centros de saúde para poderem ser utilizados pelos médicos e pelos enfermeiros que vão ter de ir a casa dos pacientes que estão acamados ou que precisam de tratamento domiciliário", adiantou à TSF.

Portugal quer ser destino para a construção de veículos elétricos

O ministro do ambiente comentou os últimos dados da Federação Europeia dos Transportes e Ambiente que apontam para o triplicar do número de modelos de veículos elétricos no mercado europeu até 2021. Apesar deste cenário, a Federação prevê que em Portugal a produção de carros elétricos deve ser inexistente, prevê a Federação.



João Pedro Matos Fernandes espera uma mudança nesta situação: "Será um grande objetivo de Portugal e tudo temos para que isso possa vir a acontecer."

O ministro do Ambiente acredita que Portugal pode vir a ser "um destino para a construção de veículos elétricos", uma vez que tem uma longa tradição de produção automóvel, "a partir do lítio e numa fileira industrial que levará à fabricação das baterias".