Governo autoriza hospitais a contratarem 1400 funcionários para os quadros

© Orlando Almeida / Global Imagens

Por Maria Miguel Cabo 05 Agosto, 2019 • 07:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

São 1400 contratos sem termo, com entrada direta nos quadros do Serviço Nacional de Saúde. Um despacho dos Ministérios da Saúde e das Finanças autoriza os hospitais a contratarem, no imediato, centenas de enfermeiros, assistentes técnicos e assistentes operacionais. Governo explica que, caso as administrações tenham bolsas de recrutamento, podem dar início ao processo já nos próximos dias. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde garante à TSF que alguns hospitais até ficam com funcionários a mais.

Pub Pub

Assim que receberem o despacho da Administração Central do Sistema de Saúde os hospitais têm carta-branca para contratar. O Governo garante que a autorização chega nos próximos dias a todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que passam a ter nos quadros mais 1424 funcionários. No total são "550 enfermeiros, 160 assistentes técnicos e 710 assistentes operacionais, estamos a falar de contratações sem termo", explica o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

Pub Pub

A jornalista Maria Miguel cabo explica o que está em causa 00:00 00:00

Ouvido pela TSF, Francisco Ramos explica que o processo será mais rápido no caso dos hospitais que têm acesso a bolsas de recrutamento, mas que ao longo das próximas semanas todas as unidades deverão ter as contratações concluídas.

O Governo sublinha que o reforço generalizado no SNS será proporcional à falta de pessoal de cada hospital e que os maiores centros vão receber a maior fatia. Em Lisboa, o Hospital de Santa Maria está autorizado a recrutar 115 enfermeiros, 75 assistentes operacionais e 24 assistentes técnicos, no Porto, o Hospital de São João tem direito a 44 enfermeiros e 84 assistentes operacionais e o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra tem autorização para assinar, no total, cerca de uma centena de contratos.

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde garante que alguns hospitais até vão ficar com mais funcionários do que é preciso: "ficam colmatadas definitivamente as faltas provocadas pela passagem às 35 horas [semanais] e, na generalidade dos hospitais, com uma folga razoável a mais de profissionais."

O Ministério da Saúde espera assim acalmar os ânimos no setor e recorda que, além deste reforço, está a decorrer um concurso para contratar médicos.