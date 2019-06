Governo admite avaliar comparticipação das vacinas HPV, meningite B e rotavirus

© Tiago Lourenço/Global Imagens

Lusa Por 19 Junho, 2019 • 11:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde disse esta quarta-feira que o Governo está disponível para avaliar a comparticipação das vacinas da meningite B, rotavírus e HPV, mas sublinhou que o que a Assembleia da República decidiu foi a inclusão de todas no Programa Nacional de Vacinação.

Pub Pub

"O Governo está obviamente disponível para avaliar a comparticipação, mas tenho dificuldades em encarar uma solução que não foi aquela que a AR [Assembleia da República] decidiu", disse Francisco Ramos, referindo-se à inclusão das três vacinas no PNV.

O governante falava na Comissão Parlamentar de Saúde, onde esta quarta-feira a ministra da Saúde está a ser ouvida.

"A comparticipação é uma tentativa para resolver e o Governo está disponível para estudar e encarar, mas precisa da ajuda da AR, para ter uma alternativa com o mínimo de credibilidade e seriedade", afirmou.

A este respeito, questionada pelos deputados, a ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu que a norma do Orçamento do Estado que define a inclusão destas três vacinas do PNV "é para ser cumprida no horizonte temporal definido".

"O que está em causa é como se vai concretizar. A norma é para ser cumprida", afirmou a governante.

A ministra sublinhou ainda que o "elevado sucesso" do PNV se deve sobretudo "às sólidas bases técnicas" em que está sustentado e disse que o que a Direção Geral da Saúde recomendou foi que fossem elaborados estudos de efetividade para perceber por qual dos quatro cenários apontados pela comissão técnica se deve optar.

A comissão técnica de vacinação, que presta apoio técnico à DGS, apresentou quatro cenários no que se refere à vacina do vírus do papiloma humano (HPV): a aposta na proteção indireta e na imunidade de grupo pela vacinação das raparigas; o alargamento aos rapazes com a vacina bivalente - que contém os dois genótipos associados a cancro nos rapazes; alargamento com a vacina quadrivalente e uma vacinação semelhante à das raparigas com nove genótipos.

"A nossa preocupação de proteger financeiramente os nossos cidadãos deverá ser sempre equilibrada com aquilo que é evidência técnica", afirmou Marta Temido.